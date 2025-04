„Austria Salzburg braucht keine Schützenhilfe“

Viermal „Salzburg vs. Tirol“ heißt es in der 22. Runde der Westliga. Während Tabellenführer Austria Salzburg morgen das schwierige Auswärtsspiel in Reichenau vor der Brust hat, ist ein Trio bereits heute im Einsatz. Wals-Grünau empfängt mit Imst just den Aufstiegskonkurrenten der Violetten. Dass die Flachgauer Schützenhilfe leisten können, juckt Trainer Christoph Knaus und Co. wenig. „Die Austria braucht auch keine Schützenhilfe“, sagt der Coach, der im Herbst eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen musste. Die „Top-Einstellung“ von damals soll heute zu einem Erfolgserlebnis führen.