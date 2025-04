„Das macht den Salzburger Fußball attraktiver“

Von da her sei es gut, wenn die Austria es sportlich schaffe. „Es macht den Fußball in Salzburg ein Stück weit attraktiver und ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Ein Schritt, der aber beinhart ist. Das wissen die Violetten spätestens seit dem 1:2 gegen Hofer und Co. am Samstag So frei ist der Weg in die 2. Liga eben doch noch nicht.