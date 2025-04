Bürger als Naturforscher auf Artenvielfalt-Mission

Die Landeshauptstadt als internationaler Star der Artenvielfalt! Dieses Ziel soll im Rahmen der heurigen City-Nature-Challenge erfolgreich erreicht werden. Daher wird von 25. bis 28. April erkundet und dokumentiert, was die Pflanzen- und Tierwelt in St. Pölten so hergibt. Damit leisten Bürger nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Artenvielfalt, sondern liefern auch Daten für wissenschaftliche Projekte. Und jeder kann mitmachen: „Die iNaturalist-App aufs Handy laden, ab in die Natur, Fotos sowie Audio-Aufnahmen von wild lebenden Tieren oder Pilzen und Pflanzen machen, hochladen und wenn man sich sicher ist, auch gleich bestimmen“, erklärt Projektleiterin Lisa Kolb. Von 29. April bis 4. Mai werden dann mittels „Crowdsourcing“ nicht erkannte Arten bestimmt.