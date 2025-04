Transgourmet gibt Bau von Logistikzentrum West auf

Zwischen Rückzug und Resignation

Transgourmet wird auch künftig Gastronomiebetriebe in Wien beliefern – aus Brunn am Gebirge, Krems und dem Norden Wiens. Doch die bestehenden Kapazitäten stoßen längst an ihre Grenzen. Statt kurzer Lieferwege kommt es zu mehr Verkehr in der Stadt. Der Rückzug vom Standort Wien West ist kein Strategiewechsel, sondern eine Notbremse. „Wir glauben weiterhin an den Standort Wien als attraktiven Logistik- und Wirtschaftsraum und schließen nicht aus, ein ähnliches Projekt in Zukunft an anderer Stelle zu realisieren“, so Hayböck.