Stein traf 28-Jährigen in Straßenbahn am Kopf

Ein 28-Jähriger war wahrlich zur falschen Zeit am falschen Ort. Während er seelenruhig in der Straßenbahn fuhr, randalierte ein junger Wiener in der Nähe des Augarten – und warf einen Pflasterstein durch die Scheibe des Schienenfahrzeugs, traf das Opfer am Hinterkopf. Der Grund für den Ausraster: Geldschulden. Deswegen beging er auch Raubüberfälle. Jetzt muss der Arbeitslose viereinhalb Jahre ins Gefängnis.