Von Sonne geblendet: Frontalcrash

Der 83-jährige Lenker war am Mittwoch gegen 14.25 Uhr auf der Walgaustraße in Rankweil unterwegs, als ihn plötzlich die Sonne blendete und er kurz unachtsam war. In weiterer Folge geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein von einer Frau gelenktes Kfz entgegenkam. Die Frau reagierte blitzschnell und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Just in diesem Moment lenkte aber auch der 83-Jährige sein Auto wieder auf seine Fahrspur zurück, eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.