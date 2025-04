Große Sorgenfalten vor Start der Oster-Reisewelle

Verschärfung der Regeln für die Einfuhr von Klauentieren

Seit gestern gelten zudem verschärfte Regelungen für Tierhalter und Transportunternehmen, für die „präzise Biosicherheitsvorgaben“ für die Einfuhr von Klauentieren aus nachweislich MKS-freien Gebieten außerhalb der Schutz- und Sperrzonen in Ungarn und der Slowakei festgelegt wurden. Aus dem Burgenland begrüßt man die Verschärfung, spart aber nicht mit Kritik am Bund. „Dieser Zick-Zack-Kurs sorgt sowohl bei betroffenen Betrieben als auch in der Bevölkerung für Verunsicherung“, so Haider-Wallner, die sich für scharfe Regeln mit Transportverboten, höchsten Hygienestandards und strenge Kontrollen ausspricht.