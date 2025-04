Falscher Lehrer steht nach 15 Jahren vor Gericht

Eineinhalb Jahrzehnte lang soll ein 48-Jähriger ohne Diplom an Schulen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien unterrichtet haben. Als er seine Geldtasche verlor und bei der Polizei landete, flog der Schwindel auf. Am Donnerstag muss er sich am Landesgericht Linz verantworten.