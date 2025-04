Tipps für die Zeit zwischen den Jahreszeiten

Promenieren in den Bregenzer Seeanlagen

In keiner Stadt in Vorarlberg vollzieht sich der Wechsel der Jahreszeiten derart markant wie in Bregenz: Im Winter wochenlang im Nebel versunken, blüht die Stadt im Frühjahr binnen kurzer Zeit auf. Diese Metamorphose lässt sich am besten in den Bregenzer Seeanlagen bestaunen: Die Stadtgärtnerei hat in vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet und die Parkflächen in ein buntes Frühjahrswunderland verwandelt, die Lokale sperren ihre Gastgärten auf und auch die Seebühne erstrahlt in frischem Glanz.