„Weg von der Pleiten-, Pech- und Pannen-Politik“

Kommen und gehen in der Stadtpolitik

Vergangenen Donnerstag wurde Julian Geier zum geschäftsführenden Stadtparteiobmann bestimmt. „Markus Malle tritt beim nächsten Parteitag, der noch heuer sein wird, zurück“, sagt Geier. Es ist ein Kommen und Gehen in der Stadtpolitik. Die SP tauschte schon zweimal den Vizebürgermeister aus, auch bei der Liste Scheider tritt bei der Gemeinderatssitzung am 29. April schon der dritte „Stadtvize“ an. Die VP hat ebenso schon den dritten Stadtparteichef.