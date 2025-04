Journalisten wegen Nawalny-Arbeit verhaftet

Nawalny, der prominenteste Gegner von Machthaber Wladimir Putin, war im Februar 2024 in einem Straflager am Polarkreis ums Leben gekommen. Kurz nach seiner Beerdigung in Moskau wurde die Journalistin Faworskaja festgenommen. Sie hatte die langen Menschenschlangen am Grab für das unabhängige Medium „SotaVision“ dokumentiert. Zuvor hatte sie über fast alle Prozesse gegen Nawalny berichtet, laut dem Medium aber nie für dessen Organisation gearbeitet.