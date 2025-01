Nawalny-Anwälte zu Straflagerhaft verurteilt

Urteil an symbolischem Tag gefällt

Nawalnys Team im Exil im Ausland teilte mit, es sei wohl kein Zufall, dass das Urteil gegen die Anwälte am Jahrestag der Rückkehr des Gegners von Kremlchef Wladimir Putin nach Russland gefallen sei. Nawalny war am 17. Jänner 2021 nach seiner Behandlung in Deutschland wegen eines Giftanschlags mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok nach Russland zurückgekehrt. Er starb im Februar des Vorjahres im Straflager unter unklaren Umständen. Seine Angehörigen werfen Putin Mord vor.