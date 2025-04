„Auf mehr kann man als Filmemacher nicht hoffen“

Er habe sich an seinen eigenen Emotionen angehalten: „Natürlich bin ich zum Beispiel viel älter als die Hauptfigur in ,Träume’, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es ist, das erste Mal verliebt zu sein. Wenn dieses Gefühl dich rund um die Uhr beschäftigt und du an nichts anderes denken kannst, als dir vorzustellen, wie es sein könnte.“ Das hätten auch viele Zuschauer gut nachvollziehen können. Der jungen Hauptdarstellerin Ella Øverbye legt er das Drehbuch dennoch vor und „wir haben einige Phrasen geändert, so dass die Sprache moderner wurde und zur jungen Generation passte.“