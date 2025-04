„The Last of Us“: „Habe verrückte Stunts gemacht“

Eine Videospiel-Verfilmung über eine post-apokalyptische Welt voller tödlicher Monster, die weltweit Rekorde bricht? Genau das ist „The Last of Us“ auf Sky. Die erste Staffel hatte alleine in den USA 32 Millionen Seher und wurde auch hierzulande nur von „House of the Dragon“ übertroffen. Und schon der Trailer zur zweiten Staffel, die jetzt in London präsentiert wurde und am Montag startet, erreichte neue Höchstzahlen. Hollywood-Star Pedro Pascal („Gladiator II“) und sein junger Co-Star Bella Ramsey („Game of Thrones“) katapultierten sich als ungleiches Duo auf Monster-Jagd in die Herzen der Zuschauer.