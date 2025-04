Assistenzhündin „Maja“ in Hotel nicht erwünscht

Martina (Name der Redaktion bekannt) ist krank. Ein chronisches Leiden führt bei der Angestellten aus Oberösterreich zu Mobilitätseinschränkungen in Armen und Beinen. Sie ist auf die Hilfe von „Maja“ angewiesen, einer achtjährigen Golden-Retriever-Dame und staatlich geprüften Assistenzhündin. Seit 2019 unterstützt die Vierbeinerin Martina im Alltag, hilft ihr beim An- und Ausziehen, öffnet Türen oder hebt Gegenstände wie Schlüssel und Handy auf.