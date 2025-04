Krieg und Frieden im Mittelpunkt einer Olympiade

Mit dem Schwerpunktthema „Krieg und Frieden: Texte verschiedener Autoren von der Antike bis in die Neuzeit“ hatten die Teilnehmer durchaus zu kämpfen. Am Dienstag und Mittwoch standen jeweils zwei Übersetzungseinheiten auf dem Programm. Nach einer fünften Übersetzungseinheit am Donnerstag stand dann eine Klausur auf dem Programm.