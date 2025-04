„Der Sozialmagnet Wien muss beendet werden“

Nicht Journalisten denken sich Fragen aus, sondern unsere Leserinnen und Leser. Bei einem Besuch von ÖVP-Spitzenkandidaten Karl Mahrer haben wir ihm einige davon gestellt. Wie „Ich bin schon seit zehn Jahren in Wien und glaube, ich bin mehr oder weniger gut integriert. Aber in letzter Zeit verspüre ich ein bisschen den Druck, dass Ausländer von der Gesellschaft eliminiert werden. Und deswegen möchte ich wissen, also besonders für mein Kind, ob wir eine gute Zukunft in Österreich haben werden?“ Wie Karl Mahrer darauf antwortet, und auch andere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.