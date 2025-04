Big Boss Klopp schaut bei Salzburger Bullen vorbei

Erster offizieller Besuch

Es war Klopps erster Besuch in Salzburg in seiner Funktion als „Head of Global Soccer“ des Red-Bull-Universums. Bis Sonntag hatte er die Bullen nur als Gegner gekannt – in der Champions League mit Liverpool. 2019 beendete er mit einem 2:0-Sieg von Liverpool Salzburgs Reise in der Champions League. Im Jahr darauf (2:2) sowie 2022 (1:0-Sieg für Salzburg) gab es zwei Duelle freundschaftlicher Natur.