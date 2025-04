Aufstellungen sind da! Salzburg – Sturm im Ticker

Für Sturm-Coach Jürgen Säumel kündigte sich „eine große Aufgabe“ an. „Salzburg ist im Frühjahr in der Liga noch ungeschlagen, konnte in der Meistergruppe als einziges Team zwei Siege einfahren und will diesen Lauf gegen uns sicher fortsetzen“, sagte der Steirer, dessen Truppe Anfang März in Wals-Siezenheim als 1:3-Verlierer vom Platz ging. Jon Gorenc-Stankovic brachte die Grazer damals früh in Führung (10.), Yorbe Vertessen (72.), Dorgeles Nene (82.) und Karim Onisiwo (87.) krönten eine starke zweite Hälfte der Salzburger aber noch mit drei Treffern.