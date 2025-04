Falscher Diplomat mit Kokain von Fahndern erwischt

Die Lindauer Schleierfahnden hatten den 48-jährigen Deutschen schon länger im Visier, da er in Verdacht stand, sich Drogen per Post liefern zu lassen. Als er am Freitag eine Lieferung an einer Packstation in Lindau abholen wollte, wurde er von den Einsatzkräften des Zolls Friedrichshafen geschnappt. Anschließend wurde der Mann – der Zuständigkeit wegen – an die Grenzpolizei Lindau übergeben.