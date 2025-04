Rekordverdächtig! Fan-Massen sahen Favoritensieg

Bei über 20 Grad und Sonnenschein pilgerten die Rallye-Fans aus ganz Österreich am Freitag und Samstag bei der 47. Lavanttal-Rallye zu den Sonderprüfungen. Man kratzt sogar am Rekordergebnis (an beiden Tagen) aus dem Vorjahr von 40.000 Zusehern. Die Exekutive kommt in ihren Schätzungen schon auf 50.000 Fans. „Wir müssen noch die Rückmeldungen der Ticketverkäufe abwarten. Aber wir sind sicher in der Nähe vom Vorjahr“, erzählt Mitveranstalter Gerald Winter.