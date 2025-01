Finanzloch: Bücherei und Freibad hängen in Luft

Ein Loch von rund sechs Millionen Euro klafft im Budget der Stadt Ried. Sie ist damit eine Härteausgleichsgemeinde und verliert dadurch sehr viel an Eigenständigkeit. Nächste Woche will die Stadt der Bezirkshauptmannschaft die Zahlen vorlegen, um in weiterer Folge auf den „Segen“ des Landes hoffen zu können. Am Prüfstand stehen dabei auch die sogenannten freiwilligen Abgaben der Stadt. Sie belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und umfassen u. a. den Abgang für das Freibad in der Höhe von einer halben Million Euro und rund 250.000 Euro für die Stadtbücherei.