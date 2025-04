Salzburgs politische „Schweinereien“ aus Russland

„Krone“: Was wollte Modest Mussorgski in seiner „Chowantschina“ zeigen?

Simon McBurney: Er beschloss im 19. Jahrhundert, über die Geschichte Russlands zu berichten. Doch er war nicht in der Lage, es zu beenden. Konkret denken wir dabei an das, was wir uns als Russland vorstellen. Das ist natürlich eine Verschmelzung von vielen verschiedenen Dingen. Fürst Golizyn blickt in den Westen, während Chowanskij und Dosifeij (Anführer der Altgläubigen, Anmerkung) in die Vergangenheit schauen. Was für ein Land schaffen sie? Im Wesentlichen ist es auf Leichen und Blut gebaut.