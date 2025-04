Der Sommer lässt grüßen, die Birkenpollen auch

Für solche Werte zu dieser Jahreszeit „muss alles passen, es muss vor allem sonnig sein, was aktuell wegen Saharastaub und Frühwolken noch etwas unsicher ist“, erklärt der Experte. Im langjährigen Schnitt sind Mitte April 14 bis 16 Grad in der Obersteiermark sowie 17 in den südlichen Landesteilen normal. Dadurch, dass die Nächte weiterhin eher kühl sind, hält sich die Gesamt-Abweichung nach oben derzeit noch in Grenzen.