Passagierzahl am Airport Innsbruck im „Steigflug“

Warten auf Frankfurt-Verbindung im Sommer

Das gesamte Jahr betrachtend, bestehe derzeit die größte Herausforderung darin, „wieder eine Hub-Anbindung an das Streckennetz der Lufthansa in Frankfurt herzustellen“, spielen die Verantwortlichen auf die zuletzt einmal mehr aufgelassene Verbindung für den Sommerflugplan an. „Wir sind davon ausgegangen, bereits im Laufe des Sommers mit der Südtiroler Airline skyalps eine Lösung anbieten zu können. Die Umsetzung dieses Projektes verzögert sich jetzt leider unerwartet“, erklärt Pernetta.