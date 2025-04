Bustür verletzt Turnerin: 13-Jährige muss warten

Finale im Verhandlungsmarathon um die 13-jährige Kunstturnerin Larissa S. – wie berichtet, wurde der Arm der Schülerin am 18. September 2023 bei der Fahrt ins Training in der Öffi-Linie 77A von der Bustüre kompliziert gebrochen. Das Talent hielt sich an der Haltestange fest, als sich die Tür nach innen öffnete. „Wie soll ein Kind kombinieren, dass es bei der Station eine Stange, die zum Anhalten da ist, loslassen muss“, sagt Anwalt Johannes Öhlböck, der sie vertritt.