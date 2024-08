Busunternehmen nennt Turntalent (12) „ungeschickt“

Die Turnbewerbe waren Publikumsmagneten bei Olympia in Paris. Bei solch einem Großevent am Start zu sein, davon träumt auch Österreichs größtes Kunstturn-Talent Larissa Szanwald. Die Zwölfjährige besucht dafür eine Schule für Leistungssportler in Wien, schlägt täglich Salti, Überschläge und Räder am zehn Zentimeter schmalen Schwebebalken.