Turn-Kinderstar Larissa (12) in Linienbus verletzt

Arm zwischen Haltestange und Türe eingeklemmt

Kunstturnen ist ein Sport, in dem Verletzungen nicht auszuschließen sind. Entsprechend vorsichtig geschah der Aufbau des großen Talents. Alles lief blendend, bis zu dem verheerenden Vorfall am 18. September 2023, als Larissa gemeinsam mit Schulkolleginnen zum Training in der Wiener Leopoldstadt fuhr. Im Öffi-Bus 77A Station Schlachthausgasse hielt sich die Turnerin an der gelben Haltestange fest, als die Türe aufging und ihren Arm verschob, bis er brach. „Den Schrei werde ich niemals vergessen“, so ein Mitschüler. Die Diagnose: Wachstumsfuge der Speiche gebrochen und ausgerenkt. Die Absprengung am Ellengriffel bleibt ihr. Wochenlang musste Larissa Gips und Schiene tragen, im Oktober begann die Physiotherapie.