Französisches Wochenende mit dem SOV

Nur auf den ersten Blick

Und sicher hat fast jeder, mehr oder weniger bewusst, das Flötensolo im Ohr, das das „Prelude à l’apres-midi d’un faune“ einleitet, jenes unvergleichliche Klangbild eines verschlafen-lüsternen Fauns. In diesem Programm wirkt das Saxophonkonzert von Alexander Glasunow als erratisches Element, doch nur auf den ersten Blick. Hat es doch der Komponist in seinem Pariser Exil geschrieben und ist doch das Saxophon ein Instrument, das in Frankreich auch vielfach in der Kunstmusik anzutreffen ist, im Gegensatz zu unseren Breiten, wo es hauptsächlich in Pop und Jazz erklingt. Asya Fateyeva ist die Solistin.