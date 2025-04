Parkplätze als nächtliche Ladestationen

Nicht zuletzt ist der Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur für den Tourismus wesentlich. In den Niederlanden etwa, immerhin Österreichs zweitwichtigstes Urlaubsgästeland, sind bereits 35 Prozent der Neuwagen Elektroautos. Deshalb empfiehlt der VCÖ den Ausbau von Ladepunkten in den Beherbergungsbetrieben. Zudem sollten bereits vorhandene Großparkplätze stärker genutzt werden: „Es wäre klug, wenn Anrainerinnen und Anrainer auf Parkplätzen von Bau- oder Supermärkten nach Ladenschluss über Nacht ihr Auto laden können. Damit würden bereits verbaute Flächen effizienter genutzt, sowohl die Märkte als auch die Kommunen und die Bevölkerung hätten einen Nutzen“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Voraussetzung dafür ist freilich, dass sich Gemeinde und Supermarkt einigen, damit der Parkplatz überhaupt über Nacht geöffnet werden kann. Beispiele dafür gibt es aber bereits, in Deutschland und auch schon in Wolfurt.