Vorarlbergs Grüne trauern um Radweg-Projekte

Als die Grünen noch Teil der Landesregierung in Vorarlberg waren, verwies Daniel Zadra stolz auf jeden zusätzlich ausgebauten Radwegekilometer. Nun, da die ÖVP mit den Blauen koaliert, fürchten die Grünen um ihre ambitionierten Ziele in Sachen Radwegenetz. Wie berichtet, hat die Regierung die Radverbindung zwischen Bregenzerwald und dem Rheintal auf Eis gelegt. Entsprechende Kritik Zadras quittierte Landesstatthalter Christof Bitschi mit dem Vorwurf, die Grünen hätten in ihrer Regierungszeit an einer Art „Rad-Größenwahn“ gelitten.