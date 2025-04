Sonja Klima: Comeback der Reitsport-Grande-Dame

Schönbrunn wird zu Kulisse für Spitzensport

„Neben Städten wie Mexico City, Shanghai, Madrid, oder Paris freut es uns besonders, dass wir diese Veranstaltung nach Wien bringen dürfen“, erzählt sie uns, als wir bei der Präsentation vor der Prachtkulisse dabei sein dürfen. Im Beisein von Bundesgärten-Chef Gerd Koch und Schönbrunn-Geschäftsführer Klaus Panholzer: „Sonja und das Team meinten, sie wollen damit an die schönsten Plätze der Stadt. Und als Geschäftsführer hier meinte ich, dass das ja dann nur hier sein kann.“ Womit der Mann recht hat, denn der Hof wird zum Reitsportgelände umfunktioniert, rund 3500 Sitzplätze, plus einige Stehplätze sollen dann bereitstehen, wenn die Sportler mit ihren Tieren Top-Leistungen abliefern und via internationalen Fernsehen die Bilder aus der Hauptstadt in die ganze Welt hinaus getragen werden. „Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen“, so Klima weiter, „Dass dieses Turnier hier kein Event für rein elitäre Eliten sein soll. Vielmehr soll es eine Veranstaltung für die ganze Familie werden.“ Unterhaltung quasi für alle – und wenn man reitsportbegeistert ist, ist’s aber bestimmt auch kein Fehler.