Erste Instanz: Keine Lizenz für Austria Klagenfurt

„Pickerl“ für Wiener Austria mit Auflage

Die finanziell angeschlagene Wiener Austria bekam das „Pickerl“ wie im Vorjahr im ersten Anlauf – allerdings mit Auflage. Die Liga verlangt eine aktualisierte geprüfte finanzielle „Zukunftsinformation“, wie es in der Aussendung hieß. Austria-Vorstand Jürgen Werner sprach in diesem Zusammenhang von „einer ganz kleinen Berichtsauflage“ und lobte die wirtschaftlichen Verantwortlichen. „Großes Lob an unseren Vorstand Harald Zagiczek und das Finanzteam, die das souverän geschafft haben, dass wir in erster Instanz die Lizenz bekommen. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Super, da sind wir stolz drauf“, sagte Werner am Freitag bei einer Pressekonferenz.