So läuft der Wettlauf um die Bundesliga-Lizenz

Erklärungen bis 31. März

Damit alles passt, griff Gesellschafter Zeljko Karajica noch einmal in die Tasche, schoss Geld nach. Das ausständige Jänner-Gehalt sei auf dem Weg. „Es kommt nur drauf an, wann die Mittel einlangen“, sagte Jaekel am gestrigen Freitag. Laut Lizenz-Bestimmungen können die von den Arbeitnehmern unterzeichneten Erklärungen (in denen festgehalten wird, dass sie alles erhalten haben) aber ohnehin noch bis 31. März bei der Bundesliga abgegeben werden. Was Violett im Wettlauf mit der Zeit auch in die Karten spielen würde.