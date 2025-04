Zoll-Chaos: Goldpreis knackt nächste Rekordmarke

Kurze Schwächephase schon wieder vorbei

Damit ist die kurze Schwächephase am Goldmarkt in den vergangenen Tagen erst einmal beendet. Nach dem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von fast 3168 Dollar an der Börse in London kam es zu Gewinnmitnahmen und der Preis sackte bis auf fast 2950 Dollar ab.