Hoher Goldpreis bremst auch Schmuckindustrie

Prognosen schwierig

Während Gold vor allem als Anlageprodukt gesehen wird, sei Silber relevant in der technischen Anwendung, sagte Kron. Hier sei der Bedarf im Bereich von E-Mobilität oder Photovoltaik deutlich nach oben gegangen, während die Nachfrage in der Fahrzeugtechnik wegen der schwierigen Lage in der Autobranche sank. Der Boom in der Rüstungsbranche mache sich hingegen beim Edelmetallbedarf kaum bemerkbar, hieß es weiter. Insgesamt jedoch gebe es eine große industrielle Nachfrage.