24-Jähriger nahm sich „Urlaub auf Rezept“

Staatsanwalt und Richter glauben dem Beschuldigten am Ende nicht. „Täuschung ist dem Angeklagten nicht charakterfremd“, so der öffentliche Ankläger Johannes Hartmann. Dem folgt der Herr Rat und verurteilt den 24-Jährigen zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 5040 Euro. Vom Widerruf der bedingten Geldstrafe aus der ersten Verurteilung sieht er zwar ab, verlängert jedoch die Probezeit auf fünf Jahre. Schlusswort des Richters: „Sachen fälschen und dann Geld lukrieren, das geht einfach nicht.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.