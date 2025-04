WAC in Oberösterreich seit 531 Tagen ohne Pleite!

Im Kampf um einen möglichen fünften Platz in der Meisterrunde ist Blau-Weiß Linz am Freitag (19.30) gegen den WAC bereits fast zum Siegen verdammt. Dass dies aber kein leichtes Unterfangen ist, zeigt, dass die Kärntner in Oberösterreich eine wahre Macht sind und zuletzt am 28. Oktober 2023 verloren hatten.