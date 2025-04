„Brauchen eine Agenda für Wirtschaftswachstum“

Energiepolitik ist Standortpolitik

In Vorarlberg sollen vor allem die Illwerke-VKW als Konjunktur-Lokomotive fungieren: Bekanntlich will der Landesenergieversorger bis 2040 neun Milliarden Euro investieren, davon entfallen allein zwei Milliarden Euro in den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Lünerseewerk II. Bezüglich des Megavorhabens hatte Hattmannsdorfer gute Nachrichten im Gepäck: Er versprach, die Verfahren für derartige Projekte zu beschleunigen, bis zum Sommer will er entsprechende Gesetzesvorschläge vorlegen. Beim Lünserseewerk II wird in den nächsten Wochen das Vorprüfverfahren eingeleitet – da würde sich eine verkürzte Bewilligungsdauer perfekt ins Bild fügen. In Sachen Netzausbau will der Wirtschaftsminister ebenfalls aufs Tempo drücken, zudem kündigte er an, auf EU-Ebene über die CO2-Bepreisung sprechen zu wollen.