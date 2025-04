Startschuss für Kampagne „Ohne Boden kein Leben“

„Schutz gehört in Verfassung“

Um der Bodenversiegelung einen Riegel vorzuschieben, fordert das Duo, die Grünzone in der Landesverfassung zu verankern. Nachträgliche Umwidmungen sowie zukünftige notwendige Entnahmen sollen nur mit verpflichtender Kompensation zugelassen werden. „Die Landesgrünzone ist unsere grüne Lunge. Sie ist zu wichtig, um parteipolitischen oder wirtschaftlichen Interessen zum Opfer zu fallen. Es geht um nichts Geringeres als unsere Lebensgrundlage. Deshalb gehört ihr Schutz in die Verfassung“, betont Raumplanungssprecher Bernie Weber.