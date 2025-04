Gerhard Rühm schenkt der Neuen Galerie 1000 Werke

Doch eine Chronologie ist kaum einzuhalten, hat Rühm doch Themen, die ihn interessierten, über Jahre hinweg immer wieder aufgegriffen. Und so sind Fotomontagen, Zeichnungen, Tusche-Arbeiten, seine grafischen Notationen, bearbeitete Notenbücher und Collagen – in Zyklen oder Einzelwerken – aus den 1950er- bis 2010er-Jahren zu sehen. Arbeiten, die klug, poetisch, vieldeutig, minimalistisch und doch so aussagekräftig sind, und Rühm als einen Meister der geschärften Wahrnehmung zeigen.