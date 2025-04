Zölle bremsen heimische Wirtschaft noch weiter aus

Derzeit machen die EU-Ausfuhren in die USA laut Stehrer rund 7 Prozent der europäischen Gesamtexporte aus. Für die österreichischen Produzenten stelle sich damit die Frage, ob sie andere Absatzmärkte für ihre Produkte finden könnten. Auf die Inflation in der Europäischen Union dürften die US-Maßnahmen allerdings keinen negativen Einfluss haben. „Wenn wegen der Zölle versucht wird, Produkte verstärkt in Europa abzusetzen, dürfte dies sogar eher inflationsdämpfend wirken“, so der wissenschaftliche Leiter des wiiw.