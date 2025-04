Raphinha klaut Barca-Youngster erstes CL-Tor

Jagd auf den Torschützenkönig

Die Aktion kam wohl nicht ganz unewartet. Denn der Brasilianer ist mittendrin in der Jagd auf den Torschützenkönigstitel der diesjährigen Champions League-Saison. Raphinha erzielte seinen zwölften Saisontreffer in der Königsklasse und steht damit auf Platz Eins. Den Rekord für die meisten Treffer in einer Champions League-Saison hält derzeit noch Cristiano Ronaldo mit 17 Treffern in der 2013/14-Saison.