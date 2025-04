Heimo Luxbachers Seelenart für die Ewigkeit!

Ein Thema des Freigeistes waren „Menschen(t)Räume“, die er immer und überall eingefangen hat! Der kreative Tausendsassa aus dem Lavanttal hatte zuletzt sein Refugium im Kirchturmatelier der Markuskirche in Wolfsberg: „Es fließt mit, was ich hier einfange. Es sind berührende Stimmungen der Stille“, erzählte er einmal im „Krone“-Gespräch. Was bleibt? Luxbacher hat Spuren in ganz Kärnten und weit über die Landesgrenzen hinaus hinterlassen. „In der Welt der Kunst sprechen innere Prozesse.“ Er hat sie sichtbar gemacht mit Stein, Metall, Holz, Leinwand, Lederpapier, Tusche, Fotos und anderen, einzigartigen Techniken. In der Tiefe seiner Arbeiten galt es, geheime Botschaften, Wörter, Zeichen zu entdecken, die in andere Sphären führten.