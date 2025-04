Zu Ostern zieht es Landsleute in Thermen und Süden

Angebot für Familien fast ausgebucht

Zumindest teure Anreisekosten erspart man sich, wenn man die Ferien zu Hause in Oberösterreich verbringt. „Die Vorbuchungslage ist sehr, sehr gut. Gerade das Angebot für Kinder in Bad Schallerbach mit dem Aquapulco wird sehr gut angenommen. Da sind wir am Wochenende schon komplett voll, die ganze restliche Ferienwoche schon fast gänzlich ausgebucht. In den anderen Standorten haben wir noch vereinzelt Zimmer frei“, ist Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermen, zufrieden. Neben den Nächtigungen freut man sich dort aber auch über jede Menge angemeldete Tagesgäste. „Wir begrüßen auch immer mehr bayerische Gäste bei uns“, so Hochhauser.