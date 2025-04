Jung, fesch, rechtsextrem: Wird er 2027 Präsident?

Le Pen hält den von einem Gericht gegen sie verhängten Ausschluss von Wahlen für einen Vernichtungsschlag des politischen Gegners. „Das System hat die Atombombe hervorgeholt, und wenn sie eine so mächtige Waffe gegen uns einsetzen, dann weil wir kurz davor sind, die Wahlen zu gewinnen“, sagte sie mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027. In Umfragen liegt die 56-Jährige derzeit vorne. Le Pen trat dreimal bei Präsidentschaftswahlen an. Sie hat erklärt, 2027 werde ihr finaler Anlauf sein.