„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Baby benötigt Zeit, um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Die neunjährige Katze sehnt sich stark nach Liebe und Geborgenheit, die Baby so sehr vermisst, seit sie ihr Frauchen verloren hat. Bisher lebte die Samtpfote in Wohnungshaltung, hätte gegen Freigang aber bestimmt auch nichts einzuwenden. Tel.: 0664/5415079.