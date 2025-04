„Diesmal werden meine Eltern wohl eher blau sein“

Den Sportplatz in Wien Donaufeld kennt er wie die sprichwörtliche Westentasche. Unzählige Male war Stefan Pokorny als Football-Spieler und -Trainer der Danube Dragons dort. Am Sonntag kommt der 38-Jährige als Headcoach der Graz Giants nun zum ersten Mal als Gast. Was Einfluss auf das Outfit seiner Eltern haben wird . . .