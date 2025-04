Testzentrum für Züge in ehemaliger Zuckerfabrik

Mitte März war die Stimmung in Leopoldsdorf im Marchfeld am Tiefpunkt. Agrana hatte die sofortige Einstellung der Zuckerproduktion am Standort im Weinviertel verkündet – die „Krone“ berichtete. Nur wenige Woche später könnte die Zukunft des großzügigen Areals der ehemaligen Zuckerfabrik auf Schiene gebracht werden. Und zwar wortwörtlich.