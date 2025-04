Israels Premier will Handelsbarrieren abbauen

Netanyahu für „freie Entscheidung“ der Palästinenser

Netanyahu sprach in Washington von „einer mutigen Vision“ des US-Präsidenten. Er plädierte dafür, „den Menschen in Gaza die freie Entscheidung zu ermöglichen, wohin sie gehen wollen“. Kritiker auch in Israel haben jedoch Zweifel, ob die Entscheidung angesichts der großen Zerstörung im Gazastreifen überhaupt freiwillig wäre.